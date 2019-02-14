"ماذا يمكن أن تقدم الفلسفة؟".. في لقاء بمركز (دال) الثقافي الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يقيم مركز (دال) الثقافي يوم الإثنين المقبل، نقاشًا بعنوان (ماذا يمكن أن تقدم لنا الفلسفة؟) حول دور الفلسفة في مرحلة ما بعد الحداثة، وتجاوز مرحلة مهمة من تاريخ الفلسفة بدخول القرن الواحد والعشرين مع طفرة تكنولوجيا كبيرة في قطاع الاتصالات والمعلومات، وذلك في سياق مناقشة الدور الذي لعبته عبر مراحل طويلة في التاريخ الإنساني بشكل عام والإسلامي بشكل خاص.

تدير النقاش الباحثة بالفلسفة الإسلامية أسماء العماوي، وتحاور خلاله الدكتور عزمي زكريا أستاذ الفلسفة الإسلامية، رئيس قسم الفلسفة بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم) حول الفلسفة والواقع، وأزمة المفاهيم وغياب التفكير النقدي والتفلسف.

ويطرح النقاش- أيضا - قدرة الفلسفة على تنمية الوعي الإنساني، مع طرح عدة تساؤلات حول إمكانية تطور هذا الدور بالشكل الذي يتيح مساحات أكثر اتساعا لرؤية معرفية قادرة على الإسهام في توظيف الفكر النقدي لتشكيل وعي جمعي ناضج وقادر على مسايرة الواقع.

يشار إلى أن منتدى (دال) تأسس في عام 2007، ويهدف إلى تطوير وتعزيز الثقافية والتفاهم من خلال ندوات ومحاضرات ومهرجانات وأمسيات ثقافية وحفلات، كما تعمل كمحفز ومنصة للترويج للحوار بين الثقافات وتبادل الأفكار والإسهام في دعم التنمية الثقافية والاجتماعية.