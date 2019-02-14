كشف لغز جريمة قتل بولاق الدكرور وجثة كرداسة.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الخميس، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

وفد من "حقوق الإنسان" بالداخلية يزور مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

قالت الداخلية في بيان لها، إنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل أُطر التواصل والمشاركة الاجتماعية مع كافة أطياف وفئات المجتمع؛ فقد قام وفد من قيادات وضباط قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بزيارة (مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام مجاناً لمرضى محافظات الصعيد الكائنة بمدينة طيبة الجديدة بنطاق محافظة الأقصر).. حيث قام وفد القطاع بزيارة المرضى بالمستشفى وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم.

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"رفضوا زواجه من ابنتهم ".. " كابتشينو" قيد طالب وألقاه في النيل والمحكمة تعاقبه بالمؤبد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، اليوم الخميس، بمعاقبة "مراكبي"، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل مواطن بدافع الانتقام من والد المجني عليه الذي سبق وضربه ورفض زواجه من نجلته وإجباره على توقيع ايصالات أمانة.

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ضربة فأس تُنهي حياة مزارع بالإسماعيلية.. والمتهم: "قتلته وسرقت فلوسه"

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، من تحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع وسرقته.

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اغتصب سيدة وأحرق جثتها.. الجنايات تحيل عاطلًا للمفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، اليوم الخميس، بإحالة أوراق المتهم "إسلام ج."، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل حرق جثة سيدة مجهولة الهوية بالخليفة.

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"زوجها هتك عرض أطفالها".. حبس مضيفة في ملهى 3 سنوات بتهمة الإهمال

قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الخميس، بحبس مضيفة في ملهي ليلي، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامها بالإهمال في رعاية أطفالها الذي تسبب في هتك عرضهم على يد زوجها.

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"بتعامل بنتي وحش".. جملة دفعت سيدة لقتل سودانية في بولاق الدكرور

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض العثور على جثة فتاة سودانية بها جرح بمقدمة الرأس، وتبين أن سيدة تقيم معها في نفس الغرفة وراء الجريمة؛ بسبب سوء معاملتها لطفلتها الرضيعة.

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جثة مهشمة الرأس موثوقة اليدين بالطريق الأبيض.. جريمة "الكيف والطمع" بكرداسة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر في واقعة مقتل شخص بكرداسة، والاستيلاء على سيارته الملاكي وهاتفه المحمول.

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