انت الان تتابع مفكر سياسي: تصرف نواب الأغلبية مع قرطام يهدد الحريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علق الدكتور محمد السعدنى، الكاتب والمفكر السياسي، على واقعة انسحاب المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، اليوم الخميس، من جلسة التصويت على تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، بناءً على الطلب المقدم من 155 عضوًا -أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس-، بعد مشادة كلامية مع نواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، قائلا: "إن أخطر ما يمكن أن يواجه أي ممارسة ديمقراطية في أي دولة تحترم الدستور والقانون، هو أن يُمنع نائب عن الشعب من أداء دوره، أو يمنع من التعبير عن رأيه".
وأضاف السعدني أنه إذا كان الشعب قد اختار نوابه ليعبروا عن آراء الشعب ويمارسوا دورهم داخل وخارج أروقة البرلمان، فإن منع النائب من التعبير عن رأيه داخل مجلس النواب أو التضييق عليه يعد عوارا دستوريا وقانونيا خطيرا للغاية يواجه كل التنظيمات السياسية، ويضرب مفهوم مؤسسات الدولة التى ينبغي أن تحافظ على الدستور
وأضاف السعدني أنه إذا كان الشعب قد اختار نوابه ليعبروا عن آراء الشعب ويمارسوا دورهم داخل وخارج أروقة البرلمان، فإن منع النائب من التعبير عن رأيه داخل مجلس النواب أو التضييق عليه يعد عوارا دستوريا وقانونيا خطيرا للغاية يواجه كل التنظيمات السياسية، ويضرب مفهوم مؤسسات الدولة التى ينبغي أن تحافظ على الدستور والقانون.
وقال المفكر السياسي: "إذا كان نائب الشعب لا يستطيع أن يعبر عن رأيه تحت قبة البرلمان، بما له من حصانة وحماية قانونية، فماذا يمكن أن يفعل الشعب"، مؤكدا أن تصرف نواب دعم مصر يقوض الممارسة الديمقراطية، ويهدد الحريات العامة، ويهدد مفهوم ومعنى نيابة النواب عن الشعب.
وشهد البرلمان خلال التصويت على تعديل الدستور، مشادة بين النائب أكمل قرطام، وعدد من نواب دعم مصر، انصرف على أثرها قرطام، من المجلس بعد إثبات رفض حزبه للتعديلات). التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر مفكر سياسي: تصرف نواب الأغلبية مع قرطام يهدد الحريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.