شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بالشرقية لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حال سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

وأمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار، كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسقوط أمطار مرة أخرى اليوم وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفورى والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت، في بيان لها، من تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمال سقوط أمطار.