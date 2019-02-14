شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يوضح حكم تقبيل يد الصالحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز تقبيل أيدى العلماء والصالحين لصالحهم والعجائز، مشيرا إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم قبّل يدا، وقال «هذه اليد يحبها الله ورسوله».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «تقبيل اليد ممكن أن يكون تعبديا ويكون بتوقيف من النبى مثل تقبيل الحجر الأسود، أو احترام وتوقير، مثل تقبيل يد الوالدين، أو تقبيل يد الصالحين، إن كان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة ولا يجوز العكس».