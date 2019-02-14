شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتعامل مع 4269 مشردًا وطفلًا بلا مأوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأربعاء 13 فبراير 4269 حالة مشرد وطفل بلا مأوى

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس الأربعاء مع 100 حالة مشرد و86 طفلا بلا مأوى بإجمالي 186 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل مع 79 حالة منها 53 حالة مشرد و26 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 40 حالة منهم 16 حالة مشرد و24 حالة طفل بلا مأوى.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 14 بطانية و113 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.