شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، بداية من الأحد الموافق 17 فبراير، حتى الثلاثاء 5 مارس المقبل، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، إن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري وجه بإقامة تلك المسابقة لدعم الأم السوهاجية، تقديرا من المحافظة لعطاء الأمهات المستمر، ورحلتهن الطويلة من الكفاح، ودورهن الفعال في المجتمع، لإعداد جيل واعٍ، لافتًا إلى أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسؤوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم، والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

من جانبه، أوضح اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن التقديم في المسابقة من خلال التوجه إلى وحدات التضامن الاجتماعي، بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، خلال الفترة من 17 فبراير الجاري، حتى 5 مارس المقبل، وسيتم بعد ذلك إجراء تصفية لاختيار 5 أمهات مثاليات، لافتًا إلى أنه سيتم منحهن جوائز مالية وعينية في احتفالية كبرى ستنظمها المحافظة.