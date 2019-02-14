شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف بطريركي للأنبا دانيال نائبًا بابويًا للبحر الأحمر لحين رسامة أسقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بتكليف الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، بالإشراف الرعوي على إيبارشية البحر الأحمر لحين سيامة أسقف لها.

يأتي قرار قداسة البابا إثر نياحة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، أسقف البحر الأحمر، الثلاثاء، عن عمر قارب الـ٧٧ عامًا، قضى منها أكثر من ٢٦ سنة أسقفًا لإيبارشية البحر الأحمر.

كان قداسة البابا قد صلى صلوات تجنيز الأب الأسقف الراحل، الخميس، بالكنيسة البطرسية بالعباسية، وشاركه عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.