شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز العربي الألماني: مؤتمر ميونخ يُصنف بأنه الأهم أمنيًا في العالم لقادة الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عباس، مدير المركز العربي الألماني للحوار، إن «مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام لديه أجندة تحتوي على 3 محاور أمنية، وإن المؤتمر أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسات الأمنية والدفاعية على مستوى العالم سنوياً».

وأضاف، في مداخلة ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «المؤتمر يحضره رؤساء دول ووزراء وزعماء منظمات عالمية، وأن ميونخ يكتسب أهميته لتناوله الأمن والاقتصاد»، موضحًا أن «المؤتمر يهتم العام الجاري بالتواصل بين العلاقات التجارية والسياسات الأمنية».

وأكد أن «مؤتمر ميونخ يصنف بأنه أهم مؤتمر أمني في العالم لقادة الدول، ومشاركة الرئيس السيسي تأتي نيابة عن أفريقيا كون مصر تترأس الاتحاد الأفريقي».