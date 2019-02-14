شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بزيادة عدد عمليات «القلب المفتوح والقسطرة» بمعهد القلب القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمعهد القلب القومي، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقدت الوزيرة أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ مروراً بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة، حيث وجدت تأخرًا في عمليات تركيب منظم ضربات القلب، ووجهت بسرعة حل المشكلة على الفور، كما حرصت الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى المرضى، حيث وجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابع للتأمين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها، فيما وجهت الدكتور أحمد مصطفى، نائب مدير المعهد، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض، تم تأجيلها أكثر من مرة داخل المعهد.

وراجعت الوزيرة عدد عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد، حيث وجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح، كما وجهت بزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية، أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

كما تفقدت وزيرة الصحة غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد للمجالس الطبية المتخصصة، ووجهت بسرعة إرسال كل اللجان إلى المجالس بصفة دورية وعدم تأخيرها لسرعة إصدار القرارات العلاجية، حرصاً على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

ووجهت الوزيرة بزيادة أعداد فريق التمريض المتعاقد مع المعهد حتى يتم تشغيل كافة أسرّة الرعاية بكامل طاقتها، وبالتالى تتم زيادة أعداد العمليات التي تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار التى بدأت منذ شهر يناير الماضى، كما وجهت أيضاً بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدي التمريض وتمريض الرعاية، وفنيي القسطرة، المتعاقدين مع المعهد، نظراً لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر.

وحرصت الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات الفريق الطبى بالمعهد من أطباء وتمريض وإداريين، وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية بالمعهد، لتقديم أفضل خدمة للمرضى، كما أبدت وزيرة الصحة عدم رضائها عن أعمال النظافة والأمن بالمعهد ووجهت بتحسين هذه الخدمات على الفور.

يذكر أن معهد القلب القومي يُجري شهرياً 1550 قسطرة قلبية، و257 عملية قلب مفتوح، كما يستقبل يومياً حوالى 3 آلاف مواطن بالعيادات الخارجية.