شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية»: 222 مدرسة ثانوية تسلمت «التابلت».. ونسبة التوزيع 100% (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى العجمي، القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الإسكندرية، إنه تم توزيع جهاز الحاسب اللوحى «التابلت» على جميع مدارس الثانوي العام والخاص في المحافظة بنسبة توزيع بلغت 100%.

وأوضح «العجمي» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أن مدارس الثانوي العام والخاص والبالغ عددها 222 مدرسة تسلمت الأجهزة من الإدارات لتسليمها للطلاب وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومنها سداد تأمين مبلغ 100 جنيه في مكاتب البريد وإقرار ولى الأمر، مشيرًا إلى أن إدارة المنتزه التعليمية تسلمت 13 ألفا و800 جهاز تابلت، وشرق 10 آلاف و800، ووسط 7000، وغرب 2500، والجمرك 1500، والعامرية 1900، وبرج العرب 1100، والعجمي 6 آلاف و400 جهاز، بإجمالي 45 ألف جهاز حصة الإسكندرية من الطلاب ومعلمي المواد الدراسية الأساسية الواردة بالقرار الوزاري «344» لعام 2018 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الأول الثانوي ومديري ووكلاء المدارس وأخصائيي التطوير التكنولوجي ومسؤولي تشغيل غرفة It والشبكات الداخلية بالمدارس.

وأوضح «العجمي» أن وفدًا أوروبيًا ومدير برنامج التعليم بمنظمة اليونيسيف شهدا توزيع أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» لطالبات مدرسة رابعة العدوية الثانوية بإدارة برج العرب التعليمية، بحضور محمد سليمان، مدير عام الإدارة، مشيرًا إلى أن الوفد أشاد بالمنظومة التعليمية الجديدة لطلاب الصف الأول الثانوي ومواكبة العصر للاستفادة من بنك المعرفة والكم المعلوماتي الهائل الموجود بمواقع الإنترنت من أبحاث ودراسات وتجارب علمية.

وأثنى «العجمي» بالتزام وانضباط طالبات المدرسة وحرصهن على الانتظام للاستفادة بخبرات المعلمين وتجربة التابلت قبل قدوم موعد الاحتبار التجريبي الثاني الذي حددته الوزارة في مارس المقبل.

واختتم الوفد الأوروبي زيارته للإسكندرية بتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ببرج العرب، حيث أبدع طلاب مدرسة المتفوقين في العرض والتقديم بمكتبة المدرسة ومعمل الكيمياء ومعمل الفيزياء ومعمل البيولوجي بعروض تبرز عقولا مستنيرة وفكرا علميا مبشرا بالخير لبلدنا، مما أبهر وفد الاتحاد الأوروبي وخصوصا أن بعض الطلاب بالمدرسة ليسوا من خريجي مدارس اللغات، لكنهم عكفوا على تعلم اللغة في وقت قصير ويكثرون من البحث في المواقع الإلكترونية عما هو مفيد في مجال البحث العلمي.

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية