وزير الدفاع يتفقد الأنشطة التعليمية بالكلية الجوية ويلتقي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل الإعداد والتأهيل العلمى لطلبة الكلية الجوية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأت الجولة بتفقد المعرض الأرضى للطائرات، الذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، واستمع خلالها إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز، كما قام القائد العام بجولة في أكاديمية الطيران، التي يتم التدريس بها وفقاً لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة.

والتقى الفريق أول محمد زكى بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأكد القائد العام أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق الذي يشهده العالم في كل فروع العلم والمعرفة، مؤكداً أن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسية والأساسية لحياة الطالب المقاتل، معرباً عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور في تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوى الحديثة لحماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطنى.

وأشاد بالدور الذي يقوم به أبطال ومقاتلو القوات الجوية من مهام غير تقليدية في حماية وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية والتصدى لكافة المخاطر والتحديات التي تستهدف الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ أي مهمة تسند إليهم بكفاءة واقتدار وردع كل من تسـول له نفسه المساس بمقدرات الوطن.

وأدار القائد العام حوارا مع طلبة الكلية الجوية، أشار فيه إلى توضيح كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وطالبهم بالانفتاح على مصادر العلم والمعرفة باعتبارها السبيل لتطوير شخصية الطالب، مع الاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي توفرها القوات المسلحة بمنشآتها التعليمية والبحثية في كل التخصصات، مشدداً على التمسك بالانضباط العسكرى والتحلى بالقيم والمبادئ الراسخة للقوات المسلحة ليكونوا قدوة لشباب مصر في التسلح بالإيمان والعلم والعمل لبناء مصر المستقبل.

كما قام القائد العام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتفوقين، وذلك تقديراً لتميزهم العلمى والعسكرى وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال دراستهم بالكلية.

حضر الجولة قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الفريق أول محمد زكى يتفقد الأنشطة التعليمية بالكلية الجوية ويلتقى طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس

الفريق أول محمد زكى يتفقد الأنشطة التعليمية بالكلية الجوية ويلتقى طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس