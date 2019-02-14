شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة طفل بالمنيا تتهم طبيبًا بإصابته بالعمى داخل حضّانة «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهمت أسرة طفل يبلغ عمره عاما ونصف العام، إحدى الحضانات الخاصة الكائنة في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، بالتسبب في إصابته بالعمى داخلها، بعد احتجازه لمدة 5 أيام وخروجه منها فاقدا للبصر.

وقال نبيل أبوالعلا، جد الطفل لأبيه، ويعمل حلاقا بقرية أبوجرج، بمركز بني مزار، إن حفيده «أبوالعلا» أودع بحضانة خاصة في المدينة لمدة 5 أيام، وخرج منها فاقدًا البصر، فطلب منه صاحب الحضانة ويعمل طبيبا عدم الإبلاغ عن الواقعة متعهدا بتحمل نفقات علاجه، لكنه تنصل من الوعد.

وأضاف أنه عقب ولادة الطفل منذ عام ونصف العام كانت عيناه مبصرتين، وبعد دخوله للحضانة وخروجه منها فقد البصر، لافتًا إلى أن الحضانة رفضت أن تحصل منه على أجر مدة علاج الطفل كاملاً بزعم أنه رجل فقير، وبعد مرور يومين من خروجه جرى توقيع الكشف على حفيده عند طبيب عيون خاص أبلغه أن «أبوالعلا» أصيب بالعمى، بسبب إهمال داخل الحضانة، وطلب إجراء أشعات على العصب البصري وتبين أنه سليم فطلب التوجه لمستشفى أبوالريش.

وتابع: «مكثنا بمستشفى أبوالريش 35 يوما، دون فائدة، وحينما سأل الأطباء هناك عن حالته قالوا له إن الطفل يعالج من ميكروب في الدماغ وليس عمى، ثم توجنا لطبيب آخر بالقاهرة تعرفنا عليه من خلال برنامج تليفزيوني، فقرر أن تتم معالجة الطفل بالأدوية لمدة شهر، وبعد مرور المدة، طلب العودة إليه مرة أخرى بعد مرور عام».

وقال «الجد»: صاحب الحضانة طلب التفاوض معي وذهب معنا لمستشفى أبوالريش 3 مرات، وفي آخر مرة تشاجرنا وذهبنا لمستشفى آخر قالوا لنا الطفل يحتاج 5 عمليات بتكلفة 500 ألف جنيه، لأن عينيه مصابتان بقرحة، وكان صاحب الحضانة يتحدث مع طبيبة معالجة باللغة الإنجليزية ولم أفهم منهما شيئا، ثم طلبا مني العودة لمستشفى أبوالريش وهناك أبلغوني بأنه سيتم حقن الطفل كل 5 أيام وكنت أشتري الحقنة الواحدة بمبلغ 700 جنيه لمدة 3 أشهر دون جديد، حتى تم تحويل الحالة لمستشفى قصر العيني دون فائدة، ثم ترددت على العيادات الخاصة، بعدما بدأت العين اليمنى لحفيدي تنكمش وتصغر في الحجم.

واتهمت الأم صاحب الحضانة بالتسبب في عمى ابنها، وقالت إنه طلب منهم عدم الإبلاغ مقابل تحمل نفقات العلاج، ثم تخلى عن مأساة الطفل بعد مرور فترة من الوقت، مؤكدة أن ابنها تعرض لأشعة ليزر زائدة بحسب قول الأطباء لها، والمسؤولون عن الحضانة طلبوا عدم الإبلاغ والتكفل بعلاج الحالة وتوجهوا معنا إلى القاهرة 3 مرات وبعد هدوء القصة تخلوا عنا.

وقال محمد الحمبولي، محامي أسرة الطفل، إنه سيقدم بلاغا ضد صاحب الحضانة لوجود إهمال تسبب في فقد بصر الطفل، موضحًا أن الطفل ولد داخل مستشفى عام ثم أودع بحضانة «خاصة»، واكتشفت أسرته عقب ذلك أن إحدى عينيه «ابيضت» وبتوقيع الكشف عليه عند أطباء أكد أنه أصيب بالعمى، وقد تعهد صاحب الحضانة وهو طبيب بإرسال الطفل لمستشفى أبوالريش أو تسفيره للخارج لعلاجه على نفقته الخاصة، لكنه تنصل من وعده لأن الأسرة فقيرة.

الطفل المصاب بالمنيا

الطفل المصاب بالمنيا

الطفل المصاب بالمنيا