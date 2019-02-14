شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس البرلمان يعلن موافقة 485 نائبا على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، معهد القلب القومى، فى إطار زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

أعلنت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المقرر أن يتم طرح الإعلان الحادى عشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والموجه لمحدودى الدخل مايو المقبل، لافتة إلى أنه جارى حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتضمنها الإعلان الجديد.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مطار ميونيخ، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة فى أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019

يحل أرسنال الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، ضيفاً على باتى بوريسوف البيلاروسى فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، بملعب "هارادزكى" فى ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقليوبية لنصبه على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية ومعدات للحفر والتنقيب عن الآثار عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

قال متعاملون إن الجنيه السودانى تراجع إلى مستوى قياسى منخفض فى السوق السوداء اليوم الخميس، وسط إقبال على شراء الدولار بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة.

حالة من الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء بالبلاد بنشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار غزيرة ورعدية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 827.599 مليار جنيه.

طالبت وزارة الخارجية الروسية شبكة "بى بى سى" البريطانية بتبنى موقف واضح تجاه اعتراف منتجها ريام دالاتى بفبركة مشاهد الهجوم الكيميائى المزعوم على مستشفى دوما شرقى دمشق.

التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء الري، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة؛ لبحث سبل حماية البحيرات المصرية ووقف عملية التدهور البيئي لتلك البحيرات، وإزالة أية تعديات عليها بشكل فورى، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

ودع 585 سجينا السجون بموجب عفو رئاسى، وسط زغاريد النساء والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لسنة 2019.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 93 لسنة 2019، بتجدد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئياساً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بدرجة وزير لمدة عام اعتباراً من 14-2-2010.

تسبب هبوط مفاجئ لطائرة أمريكية فى إصابة 3 أشخاص ببعض الجروح، وذلك بسبب المطبات الهوائية التى صعبت من مهمة طيران الطائرة .

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس الماضى مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد اليوم اجتماعًا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

وافق مجلس النواب اليوم، الخميس، بأغلبية أعضائه نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بواقع 485 نائباً، فى جلسة تاريخية هادئة، إلا من بعض التحفظات لدى بعض المعارضين، والتى استمع إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ورد عليها بدقة وحكمة شديدتين.

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2018، الفترة من أكتوبر – ديسمبر، مسجلاً 8.9%، مقابل 10% خلال الربع السابق مباشرة، بانخفاض قدره 1.1%، فى حين تراجع بنسبة 2.4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2017 "الربع الرابع من 2017"، والذى سجل معدل البطالى خلاله 11.3%.