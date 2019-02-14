شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تستقبل وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الخارجية روزمارى دى كارلو، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، خلال زيارتها للقاهرة يوم أمس الأربعاء، حيث تم عقد عدة جلسات من المشاورات السياسية مع السادة مساعدى ونواب مساعدى وزير الخارجية وكبار المسئولين عن الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى والشئون الأفريقية والعربية وشئون ليبيا والسودان وفلسطين وإسرائيل.

واستهدفت اللقاءات إطلاع المسئولة الأممية على رؤية الدبلوماسية المصرية للجهود الدولية والإقليمية لتسوية النزاعات فى أفريقيا، والدور المصرى النشط فى تسوية الأزمة الليبية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، علاوة على تطورات العلاقات مع دول الخليج والجهود المشتركة لتثبيت الاستقرار فى المنطقة ومكافحة الإرهاب ورؤية مصر لأجندة سكرتير عام الأمم المتحدة لإصلاح هيكل السلم والأمن بالمنظمة.

كما استهدفت المشاورات التنسيق بشأن التطورات السياسية فى المنطقتين العربية والأفريقية، لاسيما على ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى، ورئاسة مصر المنقضية لمجموعة الـ 77 والصين، ودور مصر فى دفع جهود التنمية وتسوية النزاعات فى محيطها الإقليمي، إلى جانب التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى من ناحية، ومع جامعة الدول العربية من ناحية آخرى لتحقيق الاستقرار فى الإقليمين.

تأتى هذه المشاورات فى الوقت الذى بدأت فيه الأمم المتحدة تنفيذ أجندتها الإصلاحية فى بنية السلم والأمن منذ بداية العام الجاري، والتى تستند على الدفع بجهود النزاعات واستدامة السلام كركيزة لعمل الأمم المتحدة السياسى والميداني، وهو المجال الذى تتمتع فيه مصر بخبرات متراكمة من خلال دورها فى صياغة الأطر المفاهيمية والمؤسسية لتلك الجهود خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن عامى 2016 و2017، فضلاً عن قرب الانتهاء من إجراءات استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بجهود بناء السلام فى أفريقيا.