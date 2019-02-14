لا تخرجوا للحدائق.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار الغد

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تتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ بداية من اليوم وحتى الأحد.. وذروة الطقس السيئ غدا.. وهناك أماكن ينبغي عدم الجلوس بها.. ونصائح بعدم الخروج للمتنزهات والحدائق

أكد الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن جميع أنحاء الجمهورية تتعرض لحالة من عدم استقرار فى الطقس، بداية من اليوم وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، تبدأ على السواحل الغربية، وتتنقل إلى داخل البلاد، ستكون ذروتها اليوم وغدا، ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى يومي السبت والأحد القادمين، مما سينعكس على جميع أنحاء الجمهورية، وستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والغردقة وجنوب سيناء فقط.

وأكد عطا الله فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "خلال فترة عدم الاستقرار الحالية للطقس سوف تتعرض البلاد بداية من اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وهناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية على البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 15

وأكد عطا الله فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "خلال فترة عدم الاستقرار الحالية للطقس سوف تتعرض البلاد بداية من اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، وهناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية على البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة إلى 15 درجة مئوية. تجنبوا هذه الأماكن تجنبوا هذه الأماكن وطالب عطا الله، المواطنين بعدم الخروج إلى المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، فى نهاية الأسبوع لأن الطقس سيكون عاصفا، بالإضافة إلى عدم الجلوس بالأماكن المفتوحة والتى تكون سرعة الرياح بها عالية، وعدم الجلوس أسفل المظلات، والأشجار، وأعمدة الإنارة، ولوحات الإعلانات، لأن سرعة الرياح سوف تصل إلى 50 كيلومترا فى الساعة غدا.(اقرأ أيضا: برد وعواصف وأمطار.. احذروا طقس «الفلانتين». التحذير من الاحتفال بعيد الحب التحذير من الاحتفال بعيد الحب كما حذر رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الخروج اليوم للاحتفال بعيد الحب، نظرا لحالة الطقس السيئة التى تمر بها البلاد، من انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الأتربة، ويفضل عدم الخروج من المنازل اليوم، وفى حالة الخروج للضرورة لا بد من ارتداء الكمامات. ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.(اقرأ أيضا: الأرصاد في طوارئ.. تحذير للمواطنين ورسالة للمسؤولين) من جانبه قال وحيد سعودى خبير الأرصاد والتحاليل الجوية والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الصور القادمة من الأقمار الصناعية والتنبؤات، تشير إلى أن موجة الطقس السيئ تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية. وأوضح سعودي خلال حديثه لـ"التحرير"،"أن حالة الطقس التى تمر بها البلاد تؤدى إلى انخفاض فى الرؤية على هذه الطرق إلى أقل من 1000 متر، كما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، فوق سطح البحر المتوسط ، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة لقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، أقل من المعدل الطبيعي لها فى هذا التوقيت من العام. موعد التحسن موعد التحسن وتوقع سعودي، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البردوة ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد حتى محافظات شمال الصعيد، يصاحبها سقوط للأمطار، والتحسن المتوقع لحالة الطقس اعتبار من يوم الأحد. (اقرأ أيضا: الأرصاد تحذر والمرور تقدم 10 إرشادات للقيادة الآمنة) المرضى المهددون المرضى المهددون وناشد سعودي المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار الـ 24 ساعة القادمة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، ويفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر، وأمراض الرمد عن مثل هذه الأجواء السيئة، والبقاء بالمنازل حتى تتحسن حالة الطقس، مشيرا إلى أن حالة درجة الحرارة اليوم 16 درجة مئوية، بينما سوف تنخفض غدا إلى 15 درجة مئوية على القاهرة.

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