انت الان تتابع الجزار يبدأ أولى جولاته من مشروعات القاهرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عاصم الجزار وزير الإسكان
بدأ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد الدكتور عاصم الجزار، أولى جولاته بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عادل النجار، واستهل عام جولته التفقدية، اليوم الخميس، بزيارة مشروع تطوير محور التسعين الجنوبي، الذي يجري الانتهاء منه حاليا، ويعد من أهم المحاور بالمدينة، ويربط مدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمحور محمد بن زايد.
ووجه الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كباري المشاه وتركيب الإشارات المرورية بالمحور حفاظا على أرواح المارة، كما انتقل لتفقد مشروع استكمال محور محمد نجيب، لربط المدينة بمنطقة الامتداد الجنوبي، التي أضيفت كتوسعات للمدينة مؤخرا، وجارٍ استخراج التراخيص للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة
ووجه الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كباري المشاه وتركيب الإشارات المرورية بالمحور حفاظا على أرواح المارة، كما انتقل لتفقد مشروع استكمال محور محمد نجيب، لربط المدينة بمنطقة الامتداد الجنوبي، التي أضيفت كتوسعات للمدينة مؤخرا، وجارٍ استخراج التراخيص للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة بها، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال استكمال المحور نهاية شهر فبراير الجاري.
وأثناء تفقده للمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، كلف الدكتور عاصم الجزار بتحويل شبكة ري أعمال الزراعات بالمحاور الرئيسية لنظام الري بالتنقيط حفاظا على المياه.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة اليوم، على التعديل الوزاري الذى تم بمقتضاه ترشيح الدكتور عاصم الجزار، للتعيين في منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزار يبدأ أولى جولاته من مشروعات القاهرة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.