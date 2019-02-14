شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 21 ألفًا و370 تابلت على طلاب مدارس سوهاج «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الخميس، تسليم عدد من أجهزة التابلت، ضمن الدفعة الأولى المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة سوهاج، وذلك بمدرسة أخميم الثانوية بنات بمدينة أخميم.

وأكد محافظ سوهاج خلال لقائه بطالبات المدرسة على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها المنظومة التعليمية الجديدة في تنمية المهارات العلمية، وحثهم على مواكبة هذه الطفرة التعليمية علميًا وثقافيًا وفكريًا، مشيدًا بتلك المنظومة التي تتيح للطلاب مواكبة التقدم التكنولوجي.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى جاهزية المدارس لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدًا وصول جميع أجهزة التابلت المخصصة لمدارس المحافظة والتي يبلغ عددها ٢١٣٧٠ جهازا.

ولفت «شلتوت» إلى أن الجهاز محمل عليه بنك المعرفة والكتاب المدرسي وجميع البرامج اللازمة لخدمة الطالب، لافتًا إلى أنه مؤمّن برقم سيريال لكل جهاز، مع وجود اسم المستخدم ورمز للمرور مخصص من الوزارة لكل طالب.

تسليم أجهزة التابلت بالإسكندرية

محافظ سوهاج يسلم جهاز التابلت لطالبات الثانوي