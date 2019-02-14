شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشاركة نسائية سعودية في بطولة «البولينج» الدولية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك المنتخب السعودي للبولينج في منافسات البطولة العربية التاسعة للرجال والخامسة للسيدات، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ الخميس، وتستمر منافساتها حتى 23 فبراير الجاري.

وتُعد مُشاركة الفريق السعودي للسيدات بتلك البطولة هي أول مشاركة نسائية لفريق البولينج خارج المملكة، وذلك بعد أن خاضت سعوديات بطولة البولينج الأولى للسيدات داخل المملكة خلال العام الماضي، في أعقاب السماح للمرأة بممارسة أنواع مختلفة من الرياضات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج بدر آل الشيخ جاهزية منتخب البولينج للمشاركة في منافسات البطولة العربية، مشيراً إلى أن الإعداد تم من خلال إقامة برنامج إعدادي وتدريبي للاعبين واللاعبات على صالة المركز العالمي للبولينج في مدينة الرياض، بإشراف الأجهزة الفنية التي وقفت على كافة الاستعدادات للظهور بشكل مشرف ومميز وتحقيق النتائج الايجابية.

وتُقام البطولة العربية للبولينج للرجال والسيدات، في مصر بالمركز الدولي للبولينج للقوات المسلحة، ويُشارك في البطولة، سبع دول عربية، هي: السعودية، الكويت، البحرين، الإمارات، العراق، الأردن، إلى جانب مصر الدولة المنظمة.