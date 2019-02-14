شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: استقبال وحل 45 بلاغًا بوحدة حماية الطفل منذ بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال وللمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وقال عبدالحليم إن الوحدة تلقت منذ بداية عام 2019، 45 بلاغا ما بين (زواج الأطفال قبل بلوغ السن القانونية- العنف الأسرى- التسول- إيواء أطفال- الختان- مساعدات مالية وصحية- استشارات أسرية)، وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته وذلك من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية بكافة مجالس المدن بالمحافظة، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية بكافة مجالس المدن قد تم تدريبها للتعامل مع كافة المشاكل.

من جانبها، أكدت سلوى ترك، مدير عام مكتب حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، أنه يتم المرور بصفة دورية على دور الرعاية ودور المسنين على مستوى المحافظة وأفادت أيضا بأنه تم عمل دليل الطفل بالمحافظة يشمل جميع الخدمات التي تقدمها مديريات المحافظة للطفل وبالتعاون مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم تم عمل ندوات مع الإخصائيات الاجتماعيات بالمدارس لكيفية التعامل مع الطفل المتنمر وأيضا تم عمل لقاء مع أولياء الأمور من خلال التعاون مع مؤسسة «أحلى البلاد» التي نسقت مع المحافظ لعمل ندوة تحت شعار «إيدى في إيدك تحميهم» عن كيفية تعامل أولياء الأمور مع أطفالهم واكتشاف الأخطار التي يمكن أن يتعرض له طفلها في الشارع أو المدرسة.

ونوهت إلى أنه يتم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على تطوير منظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة القادمة وتنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن ١٦٠٠٠ لاستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.