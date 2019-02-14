شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 39 شهرًا.. مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران روسية تقل 220 سائحًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل مطار الغردقة الدولي، الخميس، أول رحلة طيران قادمة من روسيا عبر مطار أنطاليا التركي، وذلك من خلال إحدى كبرى شركات السياحة الروسية.
وأكد مصطفى رفاعي، مدير شركة «بيجاس» بالغردقة، التي تعد إحدى كبرى شركات السياحة الروسية في مصر، تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا، لنقل الوفود السياحية الروسية، والرحلة الأولى أقلت نحو 220 سائحا روسيا.
وأضاف رفاعي أن إجمالي عدد الرحلات المقرر استقبالها لفبراير ٧ رحلات لمطار الغردقة.
من جانبه، أكد محمود عبدالغني، مسؤول الشركة السياحية بمطار الغردقة، أن الخط الجديد من المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من جانب الوفود الروسية الراغبة في قضاء الإجازات بمصر.
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