شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم الأرصفة والطرق بـ6 شوارع حيوية بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى حى العجوزة من أعمال ترميمات للطرق والأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بـ6 شوارع حيوية بنطاق الحى، وذلك خلال حملات تمت على مدار الأسبوع الحالى.

وأشار اللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه برفع كفاءة الشوارع وإزالة اى مخلفات وترميم الطرق والارصفة بنطاق الحى خاصه ان الفترة المقبلة ستشهد كثافات مرورية كبيرة خلال أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية .

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى حى العجوزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من إجراءات نحو رفع كفاءة وتطوير مختلف قطاعات حى العجوزة .

وأشار العنانى إلى أن الشوارع التى تمت رفع كفاءتها هى عبد المنعم رياض ، جلال الدين الحمامصى ، جامعة الدول العربية ، شهاب ، حديقة أكتوبر، جول جمال.

وشنت إدارة الإشغالات حملة لرفع تعديات المقاهى والمحال العامة ومعارض السيارات بشوارع أحمد عرابي و شرق الترسانة و لمشروع وجامعة الدول العربية و لبنان و شهاب و مدينة الإعلاموتمكنت من مصادرة المخالفات وإيداعها مخزن الحى وكلبشة السيارات المخالفة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

كما تم كنس وتجريد ورفع تراكمات قمامة ومخلفات بــ ( محور 26 يوليو ، ميدان لبنان من أمام مسجد الشريف حسام حتى تقاطع شارع النيل الأبيض ، شارع شهاب من تقاطع شارع جامعة الدول العربية فى إتجاه شارع سوريا ) .















