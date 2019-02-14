محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أعلن عدد من العاملين باللجان النقابية بشركات الإذاعة والتليفزيون، تأييدها للتعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب. وأعلنت اللجان النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والهندسة الإذاعية والعاملين بالإذاعة والعاملين بالتلفزيون" تأييدها للتعديلات الدستورية. كان مجلس النواب، وافق بأغلبية في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، على التعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري. ​

كانت هذه تفاصيل خبر اللجان النقابية بـ"الإذاعة والتلفزيون" تؤيد التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.