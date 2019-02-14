بدء طلاء واجهات المباني بحي العمرانية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

بدأ حي العمرانية في الجيزة، طلاء عدد من واجهات المباني الواقعة بنطاق الطريق الدائري، بنطاق الحي، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال طلاء 50 عقارًا بالمرحلة الأولى التي حددتها المحافظة للأحياء والمراكز والمدن.

وقالت المحافظة في بيان، مساء الخميس، إن طلاء المباني يأتي في متابعة سريعة من الحي لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وقال اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، إن أعمال الطلاء تمت خلال الساعات الأولى من اليوم، ومستمرة لسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة بطلاء المباني، لافتا أنه سيتم التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية لتحقيق التعاون الكامل وإنجاز الأعمال.

يذكر أن محافظ الجيزة أعلن عن مكافأه للحي والمدينة والمركز الذي سينتهى من أعمال طلاء المباني تشجيعاً لهم على إنجاز الأعمال، أمس الأربعاء.