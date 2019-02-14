لاستكمال خارطة الطريق.. 14 لجنة نقابية تؤيد تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت عدد من اللجان النقابية بـ14 شركة من مختلف المحافظات، الخميس، موافقتها على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، من أجل دعم الاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات وخارطة الطريق.

وأعلن الاتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية موافقته على التعديلات الدستورية، قائلاً: "معاك هنكمل المشوار.. نعم للتعديلات الدستورية".

وأعلنت الجمعية المصرية لرجال الصناعة وشركاتها العشرون في بيان دعم وتأييد التعديلات الدستورية لدعم مسيرة الإصلاح والتطور من أجل الاستمرار في البناء.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عن تأييدها للتعديلات الدستورية.

ودعت اللجنة جموع العمال للنزول لإبداء الرأي في التعديلات الدستورية المقترحة.

وأيدت اللجنة النقابية للنقل البري ببلقاس بمحافظة الدقهلية التعديلات الدستورية المزمع استفتاء الشعب عليها.

ورحبت اللجنة النقابية بشركة مصر للزيوت والصابون وجميع العاملين بها بالتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية بشركة إنتاج الكهرباء بطلخا وجميع العاملين بها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأعنلت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية تأييدها للتعديلات الدستورية لاستكمال خارطة الطريق.

كما أعلنت اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية وجميع العاملين بها ووحداتها الإنتاجية تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والعاملين بالشركة تأييد التعديلات الدستورية دعما لخارطة الطريق.

وأعلنت اللجنة النقابية بالنقل البري بالمنصورة وجميع العاملين بها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية للنقل بطلخا وجميع العاملين بها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأيدت اللجنة النقابية لماطحن شرق الدلتا وجميع العاملين بها تأييدهم للتعديلات الدستورية.

وأعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، موافقته بأغلبية على التعديلات الدستورية.​

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