بالفيديو.. الداخلية: إحباط تهريب أدوية محظورة بقيمة 2 مليون جنيه بميناء السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد إحباط شرطة موانئ السويس لمحاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، ملك "محمود ح. م." بتصدير رسالة من ميناء السخنة إلى إحدى الدول العربية مشمولها (مواد غذائية) داخل حاوية، وأخفى ضمن مشمولها أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط "234 كرتونة بداخلها 44 صنف أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومدعمة من قبل الدولة للسوق المحلى ومحظور تصديرها إلى خارج البلاد".

بسؤال "محمد ث. م." مستخلص جمركي ومفوض من قبل صاحب الشأن – ومقيم بالجيزة، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف محظور تصديرها إلى خارج البلاد، وقدرت القيمة والرسوم والغرامات بمبلغ 2 مليون و224 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.