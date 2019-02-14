أخبار مصر | رئيس الوزراء يلتقي وزير الإسكان الجديد لبحث عدد من الملفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يلتقي وزير الإسكان الجديد لبحث عدد من الملفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن برنامج الإسكان الاجتماعي مستمر بنفس الكيفية المعمول بها حاليًا، لافتَا إلى أن هذا المشروع من أكبر المشاريع التي تهتم بها وزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن مشروع روضة السيدة زينب هو نموذج لتطوير العشوائيات التي توجد في المناطق التاريخية.

وأشار إلى أن أعطى وعدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من العشوائيات الغير آمنة في 30-6-2019، ولفت إلى أن مشكلة الزيادة السكانية هي أكبر مشكلة تواجه الوزارة، وتعمل وزارة الإسكان على مواجهة هذا التحدي من خلال إنشاء وحداث سكانية بشكل أكبر من المطلوب، حتى لا تحدث زيادة سكانية بشكل غير مخطط.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ مشروعات الإسكان الجاري العمل بها، في إطار استراتيجية الدولة الخاصة بقطاع الإسكان خاصة الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة، والانتهاء منها في المواعيد المقررة.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة لها، سواء في مشروعات الصرف الصحي أو الطرق والمرافق المختلفة، بما يضمن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.