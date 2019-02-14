أخبار مصر | تفاصيل جولة وزيرة الصحة بمعهد القلب القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة وزيرة الصحة بمعهد القلب القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمعهد القلب القومي، وذلك في إطار زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ مروراً بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة، حيث وجدت تاخر فى عمليات تركيب منظم ضربات القلب، ووجهت بسرعة حل المشكلة على الفور.

وحرصت الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى المرضى حيث وجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها، فيما وجهت الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض تم تأجيلها أكثر من مره داخل المعهد.

وراجعت وزيرة الصحة، عدد عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد، حيث وجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح.

ووجهت بزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية، أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وتفقدت وزيرة الصحة، غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد للمجالس الطبية المتخصصة،.

ووجهت بسرعة إرسال كافة اللجان إلى المجالس بصفة دورية وعدم تأخيرها لسرعة اصدار القرارات العلاجية، حرصاً على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

كما وجهت بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد حتى يتم تشغيل كافة أسرة الرعاية بكامل طاقتها، وبالتالى يتم زيادة أعداد العمليات التى تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار والتى بدأت منذ شهر يناير الماضى.

ووجهت وزيرة الصحة أيضاً بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدين التمريض وتمريض الرعاية، وفنين القسطرة، المتعاقدين مع المعهد، نظراً لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 اشهر.

واستمعت الى مقتراحات الفريق الطبى بالمعهد من أطباء وتمريض واداريين، وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية بالمعهد، لتقديم أفضل خدمة للمرضي، كما أبدت وزيرة الصحة عدم رضائها عن اعمال النظافة والامن بالمعهد ووجهت بتحسن هذه الخدمات على الفور.

يذكر أن معهد القلب القومي يُجري شهرياً 1550 قسطرة قلبية، و257 قلب مفتوح، كما يستقبل يومياً حوالى 3 الاف مواطن بالعيادات الخارجية.