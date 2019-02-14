أخبار مصر | هيثم طوالة يطلق هاشتاج "ناصر دلدول اسطنبول" بعد تجنيد زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة يطلق هاشتاج "ناصر دلدول اسطنبول" بعد تجنيد زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت جبهة شباب الصحفيين هاشتاج جديد # ناصر_دلدول_ اسطنبول بعد أن انفردت الجبهة بخبر تجنيد زوجته من خلال ياسين اقطاي مستشار السفاح أردوغان لصالح أجهزة الاستخبارات التركية؛ لتنفيذ عمليات مشبوهة ضد المعارضين لسياسة أردوغان وتهديدهم في حاله الاستمرار في الهجوم على سلطان الأوهام أردوغان، حيث أحدث الانفراد ردود أفعال قوية وواسعة النطاق وغير مسبوقة محليا وعربيا ودوليا.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إننا مستمرون في كشف العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد من الهاربين في تركيا وقطر وبريطانيا، وهذا واجب وطني على كل مصري شريف داخل مصر وخارجها أن يتصدى لهذه الشرذمة الضالة الذين يسعون في الأرض خرابا ودمارا.

وأضاف طوالة إن تهديدات الجماعة الإرهابية لنا مثل ورقة التواليت نضعها في سلة الزباله ولن تحرك شعرة في رأسنا ولن تثنينا عن عهدنا بمواصلة فضح مخططاتهم الدنيئة وسعيهم المستمر لتشويه صورة مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد وهذا المنهج "الكذب والفبركة والتهديد" هو دستور حياة ومنهج عمل كلاب أردوغان وتميم ابن موزة زعيم الإرهاب وراعي الإرهابيين في العالم.