أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة" يكشف أهمية مشاركة السيسي بمؤتمر ميونخ للأمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة" يكشف أهمية مشاركة السيسي بمؤتمر ميونخ للأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩ ستُسهم في مناقشة العديد من المحاور وأهمها مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود على مستوى العالم؛ وذلك باعتبار أن مصر كانت لها ضربة البداية في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع في السنوات الأخيرة السابقة وقدمت أبناءها من أبطال الجيش وبواسل الشرطة فداءًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان منذ قليل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018" في مجابهة الإرهاب، إضافة إلى أنه سيعقد لقاءات مع العديد من الشخصيات والقادة الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، موضحا أن زيارة الرئيس لألمانيا ستستعرض أيضًا رؤية مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي حول مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة من مبدأ احترامها الكامل لسيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وأشار رئيس "مصر الثورة"، إلى أن الرئيس سيعرض خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ رؤية مصر في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى العالم وتسهيل حركة التجارة العالمية والإفريقية في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة.