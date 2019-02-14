مصر | ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج لنصبه على الشباب راغبي السفر

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج لنصبه على الشباب راغبي السفر.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بجنوب الصعيد قيام المدعو "أمير.ي.ع" مواليد 1976 ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، ومقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، والحصول منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص، عمل لهم ببعض الدول العربية بموجب عقود عمل وهمية، متخذًا من مقر الشركة المُشار إليها مركزًا لممارسة نشاطه المؤثم.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، أمكن ضبطه بمقر الشركة، وبتفتيشها تم ضبط ما يلي:

( 32 ) جواز سفر للعديد من الأشخاص راغبى السفر للعمل بالخارج.

( 4 ) دفتر إيصالات إستلام نقدية بأسماء العديد من الأشخاص راغبى السفر للعمل بالخارج

كمية كبيرة من الصور الضوئية لجوازات سفر، وشهادات الخبرة للشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

بعض الصور الضوئية لسمات دخول منسوب، صدورها لإحدى شركات التجهيزات الغذائية بالخارج.

( 5 ) دفاتر مدون بها العديد من الأسماء من راغبى السفر للدول العربية تفيد إستلام مبالغ مالية منهم.

هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة بالشباب راغبى السفر والعديد من الرسائل للمتعاملين معه فى هذا النشاط.



وبسؤال المدعو "محمد.أ.م"، مواليد 1985، حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، والذي أفاد بتواجده بمقر الشركة للحصول على عقد عمل بالخارج من خلالها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.

