مصر | ضبط تشكيل عصابى لسرقة صاحب شركة أدوية بالإكراه في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى لسرقة صاحب شركة أدوية بالإكراه في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة كرادسة بالجيزة من المدعو "هشام م. ب" مالك شركة أدوية بيطرية وأعلاف، مُقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة، بتضرره من المدعو "أحمد أ. ج" 46 سنة، مُقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، لقيامه باستدراجه بإدعاء وجود عقار تحت الإنشاء للبيع كائن بدائرة المركز.

وعقب وصوله فوجئ بالمذكور وبصحبته آخرين، قاموا بتهديده وإكراهه على التوقيع على دفتر إيصالات أمانة على بياض وعقدين لبيع سيارتين واستولوا منه على سيارته، مبلغ 23 ألف جنيه، ساعة يده، 2 هاتف محمول، حافظة نقوده "بها بعض البطاقات الائتمانية" 2 خاتم فضة، وفروا هاربين.

وبالبحث والتحري تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الحادث كلٍ من: أحمد أ. ج 46 سنة، وائل م. ح-36 سنة، حسين شقيق الثانى 28سنة، عبدالرحمن ح. ص 25 سنة "له معلومات جنائية"، أحمد ع. م،23 سنة "له معلومات جنائية"، أحمد ع. م، 36 سنة، سائق، يونس ع. ى، 24 سنة "له معلومات جنائية"، مُقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا المتهم الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المهتم الأول مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم إعادة السيارة المستولى عليها، وضبط عدد 12 إيصال على بياض ممهورين بتوقيع المُبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وباقى المسروقات.