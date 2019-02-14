مصر | ضبط سائق وبحوزته 2 طن من أحجار الكوارتز بالبحر الأحمر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط سائق وبحوزته 2 طن من أحجار الكوارتز الذي يحوي خام الذهب.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط السيارة رقم (20470 ) نقل البحر الأحمر قيادة المدعو "سالم ح. ع" مواليد 1999، سائق ومقيم بدائرة القسم يرافقه كلٍ من: "حسن ع. س"، 19 سنة، "أحمد ح. ع"، 14 سنة، مقيمان بدائرة القسم، محمل عليها، عدد 22 جوال بلاستيكي تحوي على كمية من أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب وزنت جميعها 2200 كيلو جرام.
وكما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم من ضبط سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمود س. م"، سائق، ومقيم بمرسى علم، وذلك بمنطقة أبو سيفين بطريق مرسى علم القصير، وبحوزته جهاز للكشف عن المعادن.
وبمواجهتهم اعترفوا بالبحث والتنقيب،غير المشروع عن خام الذهب.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مستخدمة "المروحة".. انتحار طالبة بالصف الثاني الإعدادي في الصف
أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الانتحار، بشنق نفسها، لمروره بأزمة نفسية، خلال الفترة الأخيرة، بمركز الصف وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا من الأهالي، بانتحار "شهد. م"، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، 14 سنة، عن طريق شنق نفسها، داخل حجرتها، بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم تامر عبدالعزيز وكيل فرقة شرق الجيزة، وتبين أن المتوفاة قامت بشنق نفسها عن طريق، ربط ايشارب بمروحة السقف الخاصة بحجرتها.
وبفحص الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسدها سوي حز واحمرار حول رقبتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.