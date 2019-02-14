شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون متابعي "دوت مصر" بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الحب .. يوما ينشرح فيه قلبك لينبض بالحب لمن معك ومن حولك، ويكون يوما يعبر فيه الناس عن المشاعر الصادقة بينهم وبين من يحبون والفنانون في مقدمة هؤلاء.

وفى هذا الإطار حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسالة إلى جماهيرهم من خلال "دوت مصر"، وعرض مشاعرهم الصادقة.

وقال الفنان أحمد فهمي: "عاوز أهنئ بعيد الحب كل الناس اللي بيحبوني وبحبهم ،والدتي ، ولادي ، زوجتي ، إخوتي ،وكل المعجبين اللي بيدعموني عشان أكون أحسن" .

بينما قال الفنان وليد توفيق : "أحبائي كل سنه وانتوا طيبين وكل عيد حب وانتوا في حب وسعادة ، بينما قالت الفنانة نرمين ماهر: " كل سنه وكل الناس طيبين وعاوز أخص جوزي وأقله كل سنه وأنت الحب وكل سنه واحنا مع بعضنا ".

وقال المطرب محمد نور: "حببتي هبه كل سنه وانت طيبة وسنه سعيده عليكي "، وقال المطرب كريم محسن : "يا رب كل الناس تفضل تحب بعض ديما ...وبقول لمراتي حببتي ربنا يخلليكي ليا ويخلينا لبعض".

واختتم الممثل تامر شلتوت، قائلا: " عيد حب سعيد علينا جميعا ... بس بحب اقول للناس اللي بتحتفل بعيد الحب بلاش نحتفل وحدينا ... يعني نشارك الاخرين اللي كان في قصة حب وفشل واللي محبش بلاش نحتفل وحدينا ... وكل سنه وانتوا طيبين ".