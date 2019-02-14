شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بزيادة عدد عمليات "القلب المفتوح والقساطر" بمعهد القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، معهد القلب القومى، فى إطار زيارتها الميدانية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة تفقدت أقسام المستشفى، بداية من الاستقبال والطوارئ مروراً بغرف العمليات وأقسام الأشعة والعناية المركزة، حيث وجدت تأخر فى عمليات تركيب منظم ضربات القلب، ووجهت بسرعة حل المشكلة على الفور، كما حرصت الوزيرة على الاستماع إلى شكاوى المرضى حيث وجهت بنقل حالة إلى مستشفى معهد ناصر لتركيب جهاز منظم ضربات القلب، وأخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتامين الصحي لإجراء الجراحة اللازمة لها، فيما وجهت الدكتور أحمد مصطفى نائب مدير المعهد، بإجراء جراحة عاجلة اليوم لمريض تم تأجيلها أكثر من مره داخل المعهد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة راجعت عدد عمليات القلب المفتوح والقساطر القلبية التي تجرى داخل المعهد، حيث وجهت بزيادة إجراء عمليات القلب المفتوح، كما وجهت بزيادة معدل إجراء القساطر القلبية اليومي لاستيعاب عدد أكبر، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة للمرضى في تخصصات القلب المفتوح والقساطر القلبية، أحد التخصصات الحرجة ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف، أن وزيرة الصحة تفقدت غرفة قرارات نفقة الدولة داخل المعهد، وراجعت عدد اللجان الثلاثية التي يرسلها المعهد للمجالس الطبية المتخصصة، ووجهت بسرعة إرسال كافة اللجان إلى المجالس بصفة دورية وعدم تأخيرها لسرعة إصدار القرارات العلاجية، حرصاً على تلقي المريض الخدمة الطبية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت بزيادة أعداد التمريض المتعاقد مع المعهد حتى يتم تشغيل كافة أسرة الرعاية بكامل طاقتها، وبالتالى يتم زيادة أعداد العمليات التى تجرى لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة وهو هدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار والتى بدأت منذ شهر يناير الماضى، مشيراً الى أن وزيرة الصحة وجهت أيضاً بصرف المستحقات المالية الخاصة بمساعدين التمريض وتمريض الرعاية، وفنين القسطرة، المتعاقدين مع المعهد، نظراً لعدم صرف مستحقاتهم منذ 3 أشهر.

وذكر أن وزيرة الصحة حرصت على الاستماع إلى مقتراحات الفريق الطبى بالمعهد من أطباء وتمريض وإداريين، وذلك بهدف تطوير وتحسين الخدمة الطبية بالمعهد، لتقديم أفضل خدمة للمرضي، كما أبدت وزيرة الصحة عدم رضائها عن أعمال النظافة والأمن بالمعهد، ووجهت بتحسن هذه الخدمات على الفور.

يذكر أن معهد القلب القومى يُجرى شهرياً 1550 قسطرة قلبية، و257 قلب مفتوح، كما يستقبل يومياً حوالى 3 الاف مواطن بالعيادات الخارجية.