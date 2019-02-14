شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية المدعمة عبر قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية المدعمة إلى خارج البلاد. وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة وتشديد الرقابة على كافة الموانئ والمنافذ الجمركية لضبط كافة جرائم التهريب التى من شأنها الإضرار بأمن واقتصاد البلاد .

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية المدعمة عبر قناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.