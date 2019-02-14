الرقابة الإدارية تنشر زيارة الدارسين بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية لأكاديمية مكافحة الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور لزيارة الدارسين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. يمكنك التواصل مع الاكاديمية عن طريق موقع هيئة الرقابة الإدارية على شبكة الانترنت http://www.aca.gov.eg وكان مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة الوزير اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أقر اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للأكاديمية .



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