شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: بدء إجراء العمليات الجراحية ضمن مبادرة نور حياة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صندوق تحيا مصر صباح اليوم الخميس إجراء أولى العمليات الجراحية فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالسويس.

وتضمن اليوم الأول لمرحلة العمليات الجراحية بالمبادرة إجراء 17 عملية مياه بيضاء للحالات التى تم اكتشاف إصابتها من خلال الكشف الطبى الذى أجراه الصندوق بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 123 مواطن تم تحويلهم للمستشفى العسكرى من قافلة المسح الطبى الأسبوع الماضى لتحديد مدى احتياج حالتهم للتدخل الجراحى وتم اتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إجراء العمليات الجراحية للمواطنين المكتشف إصابتهم، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ممثلة فى إدارة الخدمات الطبية.

وأشار الصندوق، إلى أنه من المنتظر إجراء ما يقرب من 20 ألف عملية جراحية مجانا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة والتى تستهدف الكشف على 147 ألف مواطن فى 8 محافظات.

ورصد الصندوق مليار جنيه لمبادرة نور حياة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع.

فى ذات السياق استأنفت قوافل الكشف الطبى على مواطنى محافظة السويس أعمالها الاسبوع الثانى على التوالى من خلال الفرق الطبية من مستشفى السويس الجامعى ومؤسسة الأورمان الخيرية التى توفر وسائل نقل المواطنين لمقر القوافل الطبية تمهيدا لإجراء الكشف على المواطنين والتى تتم يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع

كما تم توفير كافة التجهيزات الطبية الحديثة لدعم مبادرة نور حياة بما يضمن سرعة إجراء الكشف الطبى وجودة البيانات الصادرة حول نسب الإصابة بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية وكذلك إعداد المصابين .

ويولى صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لمحور الرعاية الصحية والذى ينفذ الصندوق من خلاله عدة مشروعات تضمن توفير خدمة صحية كريمة فضلا عن التدخل السريع لمواجهة بعض الأمراض المنتشرة بالمجتمع وكان فى مقدمتها فيروس سى حيث قام الصندوق بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتوفير العلاج المجانى لنحو 337 ألف مريض حتى الآن فضلا عن تأسيس اكبر مركز اقليمى بمحافظة الاقصر لعلاج مرضى فيروس بالمجان خدمة لمحافظات جنوب الصعيد.











