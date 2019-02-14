الوفد: استبعاد سفراء تركيا وإيران وقطر من حضور مئوية ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال حسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوفد، إن الوفد يستعد بشتى الطرق الدبلوماسية من أجل دعوة أكبر عدد من السفراء والدبلوماسيين داخل مصر للمشاركة باحتفالية ثورة 1919 وإبراز الجهود العظيمة التي قام بها أعرق وأكبر حزب في الساحة السياسية بمصر والوطن العربي خلال مائة عام.

وأضاف بدراوي، خلال الاجتماع برؤساء اللجان النوعية لحزب الوفد، الخميس، أنه تم استبعاد سفراء (قطر - تركيا - إيران - ميانمار) من توجيه الدعوة لحضور احتفالية مئوية الوفد وذلك لاعتبارات سياسية وإقليمية.