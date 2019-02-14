وزير الدفاع يتفقد مراحل تأهيل طلبة الكلية الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل الإعداد والتأهيل العلمي لطلبة الكلية الجوية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأت الجولة بتفقد المعرض الأرضي للطائرات والذي يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة، واستمع - خلالها - إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز، كما قام القائد العام بجولة في أكاديمية الطيران والتي يتم التدريس بها وفقاً لأحدث النظم العلمية في مجال علوم الطيران، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية، وتفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة.

والتقى الفريق أول محمد زكي، الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم في كافة فروع العلم والمعرفة، مشيرا إلى أن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسية والأساسية لحياة الطالب المقاتل.

وأعرب عن تطلعه لإعداد أجيال متميزه من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور في تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوي الحديثة لحماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطني.