المشدد 5 سنوات لطالب بتهمة استعمال القوة ضد ضابط شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقة بزينهم، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب تهمة حيازة سلاح ناري والتعدي على أحد الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد معاون مباحث قسم شرطة المطرية لمنعه من ضبطه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، وعضوية المستشارين الدكتور محمد الجنزوري، والدكتور شريف محمد حافظ، وأمانة سر محمد عبد المجيد الغلبان، وأحمد رفعت عبدالله.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أحال القضية رقم 25773 لسنة 2016 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 7086 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من محمد خالد حمدان "محبوس" 23 سنة، طالب، وحمادة محمد حسن حسين سالم وشهرته "حمادة اسكرتو" "هارب"، لأنهما في 15 نوفمبر 2016 حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششخن "بندقية يدوية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها، وأحدثا وآخرين مجهولين إصابة المجني عيه السيد إبراهيم حامد، والتى اعجزته عن مباشرة اعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا، واستعملا القوة مع موظف عام وهو الرائد حسين خيري، معاون مباحث قسم شرطة المطرية، والقوة المرافقة له لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما متلبسين بجريمتهما محل الاتهامات السابقة.