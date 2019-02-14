ضبط مصنعين للمخللات والحلويات ومحطة تموين سيارات بدون ترخيص بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية والأجهزة المعنية، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة "القناطر الخيرية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج "ضبط مصنع للمخللات "بدون ترخيص"، يديره "إبراهيم.أ"، 29 سنة، "تم ضبطه" وعُثر بداخله على "خط إنتاج كامل لتصنيع المخللات، 24 طن مخللات متنوعة ومعدة للتصنيع، 16 طن منتج نهائي من المخللات المتنوعة ومعدة للبيع والتداول".

كما تم ضبط مصنع حلويات شرقية "بدون ترخيص" ملك "أشرف.ع"، 51 سنة، "تم ضبطه" وعُثر بداخل المصنع على "خط إنتاج كامل لتصنيع الحلوى المتنوعة 210 كيلو جرام مواد خام مجهولة المصدر معدة للتصنيع، كمية كبيرة من المنتجات النهائية للحلويات الشرقية المصنعة من مواد مجهولة المصدر.

فيما تم ضبط محطة لتموين السولار "بدون ترخيص" وضبط مالكها "محمود.ع"، 24 سنة، وعُثر بداخلها على "ماكينة ضخ سولار مزودة بعدة 2 طلمبة"، 2 خزان بلاستيك سعة 20 لتر، 26 خزان بلاستيك سعة 50 لتر، كمية 1100 لتر سولار مُعد للبيع".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ي العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.