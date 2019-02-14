ضبط عصابة تسرق أموال المودعين بأحد البنوك بالاشتراك مع موظفين بالـ "كول سنتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على شخصين اشتركا مع آخر بخدمة العملاء بأحد البنوك، لقيامهم بالاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية للعملاء والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك بتعرض العديد من عملاء البنك لعمليات احتيالية والاستيلاء على مبالغ مالية بأسماء من حسابات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم وتحويلها إلى حسابات محافظ إلكترونية بأسماء بعض الأشخاص لدى خدمة "Cash-u" والاستيلاء على قيمتها عقب ذلك، مما عرض البنك لأضرار مادية ومعنوية كبيرة.

والفحص والتنسيق مع مسئولي البنك تبين قيام بعض موظفي خدمة العملاء "كول سنتر" والتابعين لإحدى الشركات المتعاقدة مع البنك لتقديم تلك الخدمة بالحصول على الرقم التأميني لبعض بطاقات "CVV" عند قيام العملاء بالتواصل معهم على تلك الخدمة للاستفسار عن كيفية تشغيل بطاقاتهم الائتمانية، وأمكن التوصل إلى بعض التسجيلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية بين موظفي خدمة العملاء وبعض العملاء المجني عليهم التي تؤيد ذلك.

ومن خلال مواصلة الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية من التوصل لمرتكبي الواقعة وهم "عمر ط. موظف سابق بخدمة عملاء البنك، مقيم بمحافظة الجيزة، "كريم.م" "أحمد.ف" حيث كونا تشكيلا عصابياً تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنك، وقيام الثاني والثالث باستغلال عملهما كموظفي خدمة عملاء، واستدراج العملاء والاستيلاء على الرقم التعريفي الخاص ببطاقاتهم "CVV" بالإضافة إلى رقم البطاقة المكون من 16 رقم الموجود أمامهما على شاشة الكمبيوتر، وإرسالها للأول الذى يستغل خبرته في الدلوف إلى شبكة الإنترنت واستخدام تلك البيانات في فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على خدمة (Cash-u) وإثبات أرقام بطاقات خاصة بآخرين والاستيلاء عليها عقب ذلك، واقتسامها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثاني وبحوزتهما "هاتفي محمول" وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة على النحو الوارد بالفحص، وبفحص هاتفي المحمول تبين احتوائهما على العديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الاجتماعي بين الأول والثاني تحوى صور لشاشة تحمل أرقام بطاقات ائتمانية وكذا الرقم التأميني "CVV" والخاص بعمليات الشراء من مواقع الإنترنت، وتواريخ صلاحية تلك البطاقات، والعديد من المحادثات على أحد برامج التواصل الاجتماعي تتضمن طلب المتهم الأول من باقي المتهمين الاستفسار عن بعض المعاملات المالية الخاصة ببعض أرقام البطاقات الائتمانية، والعديد من صور بطاقات الرقم القومي بأسماء بعض الأشخاص، والتي يتم استخدامها في فتح حسابات ومحافظ إلكترونية على موقع (Cash-u)، والعديد من الصور لشاشة تحمل أرقام بطاقات ائتمانية والرقم التأميني وتاريخ انتهاء البطاقات الائتمانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.