محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن المنيا التنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنيا؛ أخذًا بالثأر.

وقالت وزارة الداخليةفي بيان لها اليوم الخميس، إنه تبلغ لمركز شرطة مغاغة بالمنيا من أهالى قرية جزيرة شارونة بمقتل أحد الأشخاص بالقرية، وبالانتقال والفحص بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، عُثر على جثة "فلويز. ن" 65 سنة، مزارع مقيم بالقرية "به جرح ذبحي وجرح آخر باليد اليمنى".

وأضاف البيان؛ بسؤال المواطنة "ف. ر" مقيمة بالقرية.. قررت أنه حال مرور المجني عليه من أمام منزلها قام "رضا. ع" 24 سنة، مزارع مقيم بالقرية، باقتياده عنوة واصطحابه لساحة منزلها وتهديدها وتعدى عليه بسكين فأودى بحياته وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، لقيام ابن المجني عليه بقتل شقيقه عام 2011، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة في جزيرة "شارونة".. رضا ذبح "فلويز" في منزل سيدة بالقرية بسبب الثأر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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