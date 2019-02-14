"بيبع الزيبق الأحمر".. القبض على فني زعم بيع قطع أثرية عبر "فيس بوك" للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية ومعدات للحفر والتنقيب عن الآثار عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت قيام المجموعة المسماه (بيع وشراء آثار فرعونية) بموقع "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج عن بيع قطع آثرية، وكذا عرض معدات حديثة للحفر والتنقيب عن الآثار، ومشاركات تفيد القيام بالإتجار بالزيبق الأحمر وشراء بعض العملات الأجنبية وذلك نظير مقابل مادي.

وتابع البيان؛ أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة "أحمد .م"، مواليد 1968 ، فنى تشغيل ماكينات ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمحل إقامته ، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة والمشاركات المشار إليها وقيامه بإدراتها ، كما تبين إشتراكه فى عدد (12) مجموعة مماثلة .. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض النصب على المواطنين للحصول منهم على مكاسب مادية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.