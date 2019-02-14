ضبط 6 متهمين بسرقة رجل أعمال وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث كرداسة، اليوم الخميس، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مالك شركة أدوية بيطرية بالإكراه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

تبلغ لمركز شرطة كرادسة من "هشام.م"، مالك شركة أدوية بيطرية وأعلاف، بتضرره من "أحمد أ. ج"، 46 سنة، مُقيم بمنطقة الهرم، الذي استدرجه بادعاء وجود عقار تحت الإنشاء للبيع كائن بدائرة المركز، وعقب وصوله فوجئ به وصحبته آخرين هددوه وأكرهوه على توقيع دفتر إيصالات أمانة على بياض وعقدين لبيع سيارتين، واستولوا منه على سيارته، مبلغ 23 ألف جنيه، ساعة يده، هاتفي محمول وحافظة نقوده بها بعض البطاقات الائتمانية وخاتمي فضة، وفروا هاربين.

وشكل اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الحادث وهم 7 أشخاص بينهم شقيقان و3 مسجلين خطرا، يقيمون بنطاق القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، من ضبطهم عدا المتهم الأول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المهتم الأول مقابل حصولهم على مبالغ مالية، وتم إعادة السيارة المستولى عليها وضبط 12 إيصال على بياض ممهورين بتوقيع المُبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وإعادة باقي المسروقات.