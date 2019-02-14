أخبار مصر | نص كلمة علي عبد العال في بداية جلسة "التعديلات الدستورية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نص كلمة علي عبد العال في بداية جلسة "التعديلات الدستورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، نص كلمة الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في بداية الجلسة اليوم الخميس، لأخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور ، وإلى نص الكلمة:

رئيس المجلس: السادة الأعضاء

نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـــواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.

وقد تحدث فى هذا التقرير فى الجلسة الأولى (51) عضواً، وفي الجلسة الثانية (66) عضواً، وفى الجلسة الثالثة (104) عضواً.

وبذلك يصبح إجمالـى عــــدد المتحدثين (221) عضــواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و (95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجــــاء أخذ الرأى علــــى تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.

ومن ناحيتى، أود أن أتوجه بخالص الشكر لجميع السادة الأعضـاء علــــــى التزامهم بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانيــــة، وهو ما سهـل علينا جميعاً الاستمــــــاع للرأي والرأي الآخــــر، وكما ذكرت لحضراتكم فإن الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن.

وقبـل أن نشــــرع فـــى عملية التصويــــــت، أود أن أؤكــــــد على أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة.

وأود أن أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى اتباع الخطوات الآتية:

فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.

عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.

تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.

تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً.

وبمعنى آخر:

سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.

وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.

وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.

وأسبوع لصياغة التقرير النهائى.

كما أوجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء.

وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.