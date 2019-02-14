أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": مكتبة علمية جديدة لـ4500 واعظ في تخصصات وقضايا فكرية مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": مكتبة علمية جديدة لـ4500 واعظ في تخصصات وقضايا فكرية مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تجهيز مكتبة علمية في تخصصات متنوعة من سلسلة الإصدارات العلمية للمجمع لتوزيعها على وعاظ الأزهر الشريف البالغ عددهم نحو (4500) واعظًا، وذلك في إطار تأهيل وتنمية مهاراتهم العلمية ودعم قدرتهم العملية في التعامل مع القضايا والتيارات الفكرية المعاصرة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محيي الدين عفيفي إن المجمع حريص على البناء العلمي والمعرفي والثقافي الشامل للوعاظ، وتنمية قدراتهم من خلال ما ينظمه لهم من دورات تدريبية تخصصية طوال العام، أو من خلال دعمهم بالكتب العلمية المختلفة التي تساعدهم على القيام بدورهم في توعية المواطنين وتحصينهم من مخاطر الفكر المنحرف.

أضاف عفيفي أن الإصدارات التي يتم تقديمها للوعاظ ضمن المكتبة العلمية تركز على تفنيد شبهات الفكر المتطرف والمفاهيم المغلوطة التي يحاول أعداء الوطن الترويج لها ونشرها بين الشباب تحت راية الدين، ومنها: الخلافة، والحاكمية، الطائفة الممتنعة، والولاء والبراء، دار الإسلام ودار الحرب، وغير ذلك من الإصدارات الفكرية المهمة.

وأشار الأمين العام إلى أن الإصدارات تشتمل أيضًا على العديد من القضايا المهمة التي ترتبط بصميم عمل الوعاظ، كتلك الإصدارات التي تتعرض لقضايا مجتمعية وإنسانية مهمة مثل: العنف المدرسي، والمسؤولية الأسرية، والتغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعي للأسرة، وتأسيس دولة المواطنة في الإسلام، الأمم بين أسباب الفناء وعوامل البقاء في ضوء القرآن الكريم.