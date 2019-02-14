مصر | ضبط مسؤولي صيدلية لتجميعهم أدوية ومنشطات محظور تداولها بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسؤولي صيدلية لتجميعهم أدوية ومنشطات محظور تداولها بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مسؤولي صيدلية لتجميعهم أدوية ومنشطات محظور تداولها بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام المدعو "أشرف م.ه"ـ، صاحب صيدلية، كائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بتجميع كميات كبيرة من الأدوية الطبية والمنشطات المستوردة والمهربة جمركيًا والمحظور تداولها بالصيدليات وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق بالصيدلية (غير مرخص) وذلك بقصد الاحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وبحصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا بإجمالي ( 350 ألف - أقراص، كبسولات، أكياس، برطمانات، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بإجمالي (750 قرصا).
وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفا بإدارة المخزن بدون ترخيص، وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح المدعو "أشرف م.هـ"، مالك الصيدلية والمخزن محل الضبط.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.