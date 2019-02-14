مصر | ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط عاطل بتهمة قتل مزارع وسرقته.وتبلغ لمركز شرطة أبوصوير من المواطن "حمادة. ع.ع" 43 سنة، مزارع، ومقيم بدائرة المركز،بإكتشافه مقتل والده 76 سنة مزارع، بأرضه الزراعية بذات الناحية، وعلى الفور إنتقلت مباحث المركز، وتبين إصابة المجني عليه بالرأس والعثور على فأس بجوارها.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو مجدى. ح 20سنة عاطل، ومقيم بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بدافع السرقة وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجني عليه بأرضه الزراعية تعدى عليه بالفأس، فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على حافظة نقوده وبداخلها، مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، بعض الأوراق الخاصة به، وأرشد عن مبلغ، جنيه، هاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
"سقط في البالوعة".. مصرع طفل بكرداسة
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي، بمركز كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
كان ورد للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من الأهالي، بوفاة طفل إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدائرة المركز.
وكشفت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، إلى أنه حال سير محمد. م.ا، بالطريق سقط في بالوعة صرف صحي، وبإنتشاله بعد مرور عدة ساعات في محاولات لإنقاذه، تبين وفاته، وتم التحفظ على الجثة، ونقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.